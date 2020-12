A Anderlecht, Michel Vlap de super-contaminateur à super-meneur?

Après avoir terminé la saison dernière dans la peau de l’Anderlechtois le plus décisif (10 buts et 3 assists) devant Nacer Chadli (8 buts et 5 assists), Michel Vlap (23 ans) avait conservé la confiance de Frankie Vercauteren l’été dernier alors que ce dernier, contrairement à Vincent Kompany, n’était pourtant pas un grand fan au départ. Titulaire pour les deux premières rencontres du championnat à Malines (2-2) et contre Saint-Trond (3-1), le Néerlandais allait toutefois disparaître de la circulation en même temps que Vercauteren. Avec Vincent Kompany comme T1, Vlap n’a joué que… soixante secondes entre la 3e et la 12e journée. La faute à de petites blessures et au coronavirus mais aussi à ses lacunes, qui avaient fini par lasser Kompany lui-même. Monté au jeu après la pause au Beerschot puis titulaire contre le Standard, le nº10 anderlechtois était une nouvelle fois renvoyé aux oubliettes pour le déplacement à Waregem, payant au prix fort son Clasico insipide.