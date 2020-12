GSK investit 100 millions d'euros sur son site de Rixensart

GSK annonce mardi un investissement de près de 100 millions d'euros pour son site de Rixensart, afin de "consolider et centraliser" ses activités de recherche et développement sur son site belge, confirmant ainsi "le rôle stratégique de la Belgique dans la recherche et développement des vaccins" de l'entreprise de recherche pharmaceutique et de soins de santé.