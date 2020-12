France: le Premier ministre encourage les enfants à ne pas aller à l’école pour limiter les contaminations à Noël

Jean Castex a suggéré mardi que les enfants qui le peuvent n’aillent pas à l’école jeudi et vendredi afin de limiter les risques de contamination à Noël, reprenant à son compte une recommandation du Conseil scientifique.

«A chaque fois que cela est possible, surtout si on doit recevoir à Noël des personnes vulnérables, le Conseil scientifique (...) a dit (...) si vous pouvez ne pas emmener vos enfants à l’école jeudi et vendredi (...) vous le faites», a déclaré le Premier ministre sur Europe 1, en recommandant à nouveau de s’autoconfiner une semaine avant les fêtes.