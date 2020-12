Coronavirus: le GEMS succède au GEES

Le nouveau conseil réunissant 24 experts du secteur médical, chargé d’assister le Comité de concertation, s’appellera désormais GEMS (Groupe d’Experts de stratégie de crise pour le Covid-19), indique mardi sa présidente Erika Vlieghe (UAntwerpen).

GEMS est le nom du successeur du GEES, le « Groupe d’experts en charge de la stratégie de sortie » qui a connu son épilogue cet été. « Ce nom n’était plus représentatif », explique l’infectiologue Erika Vlieghe, présidente du GEES et désormais du nouveau groupe d’experts. « Nous conseillons non seulement sur la stratégie de sortie mais également sur toutes les mesures de gestion de la crise. Nous avions également besoin d’un acronyme plus facile à retenir ».