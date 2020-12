Taux d'emplois vacants à 1,7% au troisième trimestre dans l'UE et la zone euro

Le taux d'emplois vacants s'établissait à 1,7% dans la zone euro et dans l'Union européenne (UE) au troisième trimestre, en hausse par rapport au taux de 1,6% relevé au trimestre précédent et en baisse par rapport aux 2,2% calculés au troisième trimestre 2019, selon les chiffres publiés mardi par Eurostat, l'office statistique de l'Union Européenne.

Les taux d'emplois vacants les plus élevés au troisième trimestre ont été enregistrés en Tchéquie (5,3%) et en Belgique (3,3%). À l'inverse, les taux les plus faibles ont été observés en Grèce (0,5%), ainsi qu'en Pologne et au Portugal (0,7% chacun).