La règle des cinq changements approuvée par la Pro League: elle entrera en vigueur en janvier 2021

Marius Gilbert et Niel Hens, les deux ex-membres du GEES, présentent au « Soir » et au « Standaard » leur débriefing des deux premières vagues. Comment en éviter une 3e ? C’est la question qui sera au cœur d’un grand débat national, organisé par « Le Soir » et « De Standaard » ce mardi 15 décembre.