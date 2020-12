La chronique «Variations»: L’insouciance face au Covid, phénomène d’époque

Une évolution séculaire nous a éloignés de la mort et, en particulier, a mal préparé les jeunes à la prendre au sérieux. La mort semble désormais ne menacer que nos aînés.

Depuis le relâchement observé pendant l’été, on dénonce régulièrement l’insouciance dont une partie de la population fait preuve face au Covid. Les jeunes, en particulier, sont pointés du doigt pour leurs pratiques à risque, qui témoignent d’une certaine inconscience du danger qu’ils font courir aux aînés.

Si ce reproche doit être nuancé – car il met toute une génération dans le même sac –, il faut surtout le contextualiser. Une des raisons pour lesquelles les consignes sanitaires sont mal respectées est qu’une évolution séculaire nous a éloignés de la mort et, en particulier, a mal préparé les jeunes à la prendre au sérieux. Cette mutation a été brillamment décrite par un sociologue français, Paul Yonnet, dans un livre paru en 2006 intitulé Le Recul de la mort. Yonnet était d’autant plus frappé par cette évolution qu’il a été confronté très tôt à la maladie, au monde médical et au risque d’un décès précoce, comme il en a témoigné dans Zone de mort.