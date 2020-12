ING Belgique s'attend à ce que la reprise se matérialise à partir du 2e trimestre 2021

La reprise économique devrait se matérialiser au cours du deuxième trimestre 2021, la pandémie de coronavirus et les mesures de confinement pour y faire face pesant encore sur l'économie en début d'année prochaine et, surtout, au cours de ce dernier trimestre de 2020, estime ING dans ses dernières perspectives financières et économiques publiées mardi.