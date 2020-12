GSK investit 100 millions sur le site de Rixensart

En février 2020, l’annonce de la suppression de 900 emplois chez GSK Belgique et la fusion progressive au niveau mondial des équipes de recherche des divisions pharma et vaccin faisaient craindre à certains la perte du rôle central joué actuellement par la Belgique au sein du groupe en matière de recherche sur les vaccins. L’annonce faite par GSK ce mardi se veut à cet égard plutôt rassurante pour la pérennité des activités. Le groupe pharmaceutique anglais va investir 100 millions d’euros sur son site historique de Rixensart, là où toute l’aventure GSK vaccin a commencé en Belgique. C’est la plus grande unité de recherche et de développement de vaccins au monde. 1.800 personnes y travaillent. Le site est aujourd’hui presque entièrement dédié à la recherche, la production ayant été progressivement délocalisée ces vingt dernières années sur le site de Wavre.