Comment éviter la 3e vague? «Les conclusions d’hier ne sont pas forcément adaptées aux contraintes actuelles», selon Marius Gilbert (direct)

Alors qu’on n’est pas encore totalement sorti de la deuxième vague, et du reconfinement qui allait avec, voilà le spectre d’une troisième déjà bien présent. Comment l’éviter ? Ou en limiter au maximum l’impact ? C’est la question qui sera au cœur d’un grand débat national, organisé par Le Soir et De Standaard ce mardi 15 décembre.

Six scientifiques et acteurs de terrain belges sont réunis, pour élaborer les scénarios qui éloigneraient le plus possible ce virus. Sans mettre nos vies à l’arrêt complet pendant des semaines.