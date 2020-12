Jane Birkin livre un de ses plus beaux disques: l’écoute intégrale

C’est du sur-mesure, du prêt-à-porter de haute couture qu’ont réalisé ici Étienne Daho et Jean-Louis Pierot, pour une Jane prenant son courage à deux mains pour parler de sa fille Kate tout en abordant les thèmes de la perte et du manque, avec de nombreux allers-retours vers l’enfance et les objets qui y sont liés, comme la terre et les fleurs du cimetière liées à la mort. Il y a beaucoup d’amour ici, offert sur un lit orchestral fait de cordes qui nous ramènent plus d’une fois aux arrangements gainsbouriens seventies d’un Goraguer. Entre dialogues et monologues, Jane livre ici un de ses plus beaux disques, de ses plus touchants aussi…