Carte blanche: «Kaftrio et mucoviscidose: un médicament essentiel, une cause emblématique»

La mucoviscidose est l’une des plus communes des maladies dites « rares », définies en Europe comme celles qui affectent moins d’une personne sur 2.000. Pour éviter que ces marchés étroits soient dédaignés par l’industrie pharmaceutique, des dispositions favorables les concernent, incluant un parcours d’évaluation plus souple et une durée d’exclusivité prolongée. L’aubaine a séduit : en Europe, le coût annuel des médications orphelines a plus que doublé entre 2012 et 2017. Dans ce secteur qui concerne surtout l’oncologie, une dérive des prix est décrite depuis plus de 10 ans. Presque tous très élevés, ils n’apparaissent pas toujours corrélés à l’efficacité démontrée. En outre, les coûts de développement et de production manquent fortement de transparence, de sorte qu’une marge bénéficiaire indécente peut rarement être exclue.

Depuis 9 mois, le coronavirus rend presque tout autre sujet inaudible. Alors qu’en moins d’un an, plusieurs candidats vaccins ont été développés pour ce qui constitue aujourd’hui le plus vaste marché qui soit, c’est dans le silence et l’appréhension que les personnes atteintes de mucoviscidose espèrent le remboursement rapide d’un médicament « décisif », le Kaftrio.

La réglementation européenne dans ce créneau devrait être révisée. Le Registre belge de la mucoviscidose recense plus de 1.300 patients. Il naît chez nous un enfant atteint de mucoviscidose tous les 12 jours. L’histoire naturelle de la maladie est celle d’un décès précoce mais aujourd’hui près des deux tiers des patients belges sont des adultes… dont un sur 5 a dû bénéficier d’une greffe pulmonaire. L’amélioration du pronostic est liée à une prise en charge très spécialisée et à un traitement essentiellement symptomatique, fort lourd (2 heures par jour).

Depuis la découverte du gène en 1989, les patients, leurs proches, leurs soignants se battent dans l’attente de traitements plus fondamentaux qui devraient améliorer substantiellement le pronostic et la qualité de vie. Bonne nouvelle : la voie la plus prometteuse est en train d’aboutir, celle des modulateurs, petites molécules capables, selon le type de mutations dont sont porteurs les patients, de limiter le défaut de la fonction de protéine qui en découle.

Deux médications très efficaces

Actuellement, 4 médications de ce genre sont commercialisées aux USA, par la firme Vertex, en situation de monopole. Toutes, très coûteuses, s’ajoutent au traitement symptomatique et sont conceptuellement à prescrire le plus tôt possible et à vie. Deux des 4 médications sont qualifiées de hautement efficaces : elles améliorent notamment la fonction pulmonaire de manière spectaculaire. Le Kalydeco a été agréé aux USA et en Europe dès 2012. C’est le seul modulateur remboursé aujourd’hui en Belgique. Il l’est depuis février 2016, concerne environ 4 % des patients et coûte officiellement 712 €/jour. Un recul de 8 ans confirme son efficacité à moyen terme et laisse suggérer qu’il pourrait valoir aux patients 15 années de vie supplémentaire en bonne condition. Opaque, son prix a d’emblée été jugé exorbitant par beaucoup.

La seconde médication très efficace est le Kaftrio. Elle associe 3 molécules et devrait à terme bénéficier davantage encore à un nombre bien plus important de patients belges (90 %). L’instance de régulation américaine l’a agréé en 2019, l’instance européenne en septembre 2020. Il s’agit clairement d’une avancée thérapeutique sans précédent. Mais alors qu’aux USA, l’agrément correspond à la mise sur le marché, il ne fait en Europe qu’ouvrir la porte à d’aléatoires négociations financières pays par pays avec une firme en position de force, faute de structure européenne appropriée. Or le prix officiel exigé est le même que celui du Kalydeco (260.000 €/patient/an). A ce tarif, le remboursement du Kaftrio à quelque 850 patients coûterait chaque année plus de 200 millions d’euros !

Initier des négociations équitables

En Europe de l’Ouest, les systèmes de santé sont bien plus solidaires qu’aux USA et cette solidarité est considérée comme une importante valeur sociétale. Mais, parmi celui d’autres médications innovantes, le prix exigé pour le Kaftrio est de ceux qui peuvent contribuer à déstabiliser ces systèmes. Dans un contexte de ressources définies, assombri par la pandémie, les décideurs de l’Inami doivent rester garants de la pérennité du nôtre. Il ne tiendrait qu’à une transparence de la firme Vertex de permettre des négociations équitables menant en quelques mois au remboursement d’un médicament essentiel, annoncé chez nos voisins. Visiblement, cette transparence est aujourd’hui illusoire. Il y a là un combat crucial à mener d’urgence, à un niveau européen. Mais les patients, si résilients, si vitalement courageux, sans lesquels n’auraient pas été possibles les études cliniques qui ont permis de développer le Kaftrio, les patients sont ici en position d’otages précaires. Ils attendent pour certains depuis 30 ans. Ils ne peuvent plus attendre.