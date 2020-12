WRC: le Rallye de Suède, prévu en février prochain, annulé

Le Rallye de Suède, prévu du 11 au 14 février prochain, a été annulé par la FIA, la fédération internationale automobile, a-t-elle annoncé mardi, en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

La manche suédoise se déroule à Värmland, mais le Comté de Värlmand à Karlstad, a expliqué n’avoir aucune autre alternative que d’interdire l’événement pour des raisons de sécurité sanitaire.

La Suède fait face aussi à une recrudescence de cas de Covid-19 et a imposé des mesures sanitaires plus strictes. La FIA et la WRC espèrent pouvoir trouver une solution de rechange.

Début octobre, la FIA avait dévoilé le calendrier provisoire pour 2021 avec douze épreuves. La Croatie doit ainsi accueillir un rendez-vous pour la première fois de son histoire, à Zagreb sur asphalte, alors que l’Estonie a confirmé sa présence après sa manche organisée cette année. La Belgique avait été placée en réserve.