Des personnalités du sport s’essayent au «Croquis Challenge» de Pad’R pour soutenir Viva for Life (photos et vidéos)

Les sportifs et sportives ont l’habitude de se faire caricaturer au cours de leur carrière, mais cette fois-ci, quelques-uns d’entre eux ont eu l’occasion d’eux-mêmes prendre le crayon et de se dessiner. Sept personnalités du sport de haut niveau ont en effet accepté de participer au « Croquis Challenge » lancé par Pad’R, le caricaturiste de l’émission La Tribune sur la RTBF.

Le dessinateur a invité Michel Preud’homme, Nafi Thiam, Jean-Michel Saive, Kevin Borlée, Mehdi Bayat, John-John Dohmen et Vincent Vanasch à se prêter au jeu de caricaturer leur autoportrait. Ce défi est réalisé à l’occasion de la sortie du livre de Pad’R « Balles et Masques », mais il revêt également une dimension caritative. L’original des dessins réalisés par ces 7 personnalités sera vendu aux enchères pour soutenir l’opération Viva for Life.