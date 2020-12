Gouvernement Orban et discrimination: chapitre infini

On ne compte plus les atteintes du gouvernement hongrois envers certaines communautés. La justice bruxelloise a même dû s’en mêler…

Qu’il est bon, pour le gouvernement hongrois de Viktor Orban, de savoir que juridiquement l’UE ne pourra pas lier la défense des valeurs fondamentales (au sens large) à l’octroi de ses financements. Jeudi dernier, il était convenu que ce lien existerait seulement pour les violations de l’Etat de droit qui ont un impact sur le budget européen. Cela fera une belle jambe à la communauté LGTBQ, ce mardi, qui a vu encore ses droits restreints. Le Parlement hongrois a validé des modifications à la Constitution qui précisent en substance qu’un enfant doit avoir un parent masculin et féminin et que son sexe est défini à la naissance (ici, les transgenres sont visés). Signe qu’elle utilise tous les moyens à sa disposition, la Commission avait plus tôt cette année exclut certaines villes de certains de ses programmes de jumelages car elles s’étaient déclarées « sans LGTBQ », mais les critères d’éligibilité permettaient à la Commission de rejeter leur candidature pour des raisons précises.