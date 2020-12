La Pologne va installer sa première usine de voitures électriques dans une région minière

En retard sur ses voisins, la République tchèque et la Slovaquie, dans le passage à la fabrication de véhicules électriques, la Pologne a présenté ses propres prototypes de SUV et de berlines plus tôt cette année, sous la marque Izera.

Lors d'une réunion avec des responsables locaux, le président d'EMP, Piotr Zaremba, a précisé que l'usine serait construite à Jaworzno, une ville minière du bassin houiller de Silésie, dans le Sud du pays.

La valeur de l'investissement a été estimée à deux milliards de zlotys (450 millions d'euros) alors que l'ensemble du projet Izera devrait s'élever à cinq milliards de zlotys.

Selon M. Zaremba, le nouveau site va fabriquer à terme 200.000 véhicules par an. L'usine devrait employer quelque 3.000 personnes et permettre de créer environ 12.000 postes supplémentaires chez ses fournisseurs et sous-traitants.

