Neymar pourrait revenir dès ce dimanche à Lille: «Ce n’est pas impossible qu’il joue, on va tout essayer», annonce Tuchel

L’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel a évoqué mardi l’éventuel retour de sa superstar Neymar, touché à la cheville gauche, à l’occasion du choc du championnat de France dimanche à Lille. Marquinhos, qui se remet d’une blessure à une hanche, est également attendu pour ce déplacement.

« Ce n’est pas impossible qu’il joue, on va tout essayer », a déclaré le technicien allemand à la veille d’affronter Lorient, pour la 15e journée du Championnat.

« Je ne peux pas dire oui ou non, on doit attendre un examen demain (mercredi) et après on pourra dire », a-t-il poursuivi.

Le PSG a indiqué lundi que son maître à jouer brésilien, blessé dimanche par un tacle du Lyonnais Thiago Mendes, souffrait d’une entorse de la cheville gauche.

Ses examens étaient toutefois « rassurants », selon le club.