Le déclin de Wall Street: New York risque de perdre son prestigieux statut

Cette rue située au sud de Manhattan n’a l’air de rien. Elle ne compte qu’une seule voie et ne s’étend que sur huit pâtés de maisons. A son extrémité ouest, les voitures circulent sur des pavés, tandis qu’à son extrémité est, des nids-de-poule se creusent dans le goudron. Pourtant, cette ruelle est connue dans le monde entier : elle est à la fois l’emblème du secteur bancaire américain et un symbole de richesse et d’excès.

Il s’agit bien évidemment de Wall Street. La rue et ses environs ont autrefois fait de New York le centre du monde financier. Aujourd’hui cependant, avec la crise du coronavirus, la métropole risque de perdre son prestigieux statut. La semaine dernière, on a appris que la banque d’investissement Goldman Sachs allait peut-être délocaliser une de ses divisions clés en Floride. D’autres sociétés financières ont déjà mis les voiles, et beaucoup d’autres leur emboîteront probablement le pas.