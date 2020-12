Coronavirus: les amendes revues à la hausse pour les participants à des «lockdown parties»

Elle passe de 250 euros à 750 euros. Et encore plus pour les organisateurs.

Le Collège des procureurs généraux a augmenté le montant des amendes pour les fêtes clandestines organisées en violation des mesures sanitaires, a annoncé mardi son président Johan Delmulle, lors d’une conférence de presse. Elles passent ainsi de 250 à 750 euros pour les participants. Les organisateurs encourent, eux, une amende jusqu’à 4.000 euros, soit le maximum légal.

« Il convient de se montrer plus sévère envers les comportements inadmissibles », a ajouté Ignacio de la Serna, procureur général de Mons. « Nous sommes dans un État de droit, tout n’est pas permis. »

Le Collège des procureurs généraux vise ici les fêtes illégales, qui ont un caractère planifié et où l’on consomme généralement de l’alcool et de la drogue. De telles fêtes, « comme on a pu en voir à Laeken et Virton, sont inacceptables. »