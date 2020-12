«The light house»: la Villa Empain se transforme en phare dans la nuit

Une fois encore, la Fondation Boghossian propose une exposition passionnante, diversifiée et susceptible de passionner tous les publics. Lumière !

En cette période où la nuit commence si tôt qu’on a à peine le temps de se réveiller, un phénomène étrange est constaté le long de l’avenue Franklin Roosevelt à Ixelles. D’abord imperceptible puis de plus en plus visible, une lumière bleutée éclaire le chemin depuis l’entrée du bois de la Cambre jusqu’à la Villa Empain. Un peu comme si celle-ci, par un phénomène étrange et inexpliqué, attirait les lumières tout en les diffusant à l’extérieur.

En vérité, la chose n’a rien d’inexplicable : pour sa nouvelle exposition baptisée « The Light House », la Villa Empain s’est simplement transformée en véritable maison de la lumière accueillant les œuvres d’une vingtaine d’artistes. Pour la première fois, chacun y occupe seul une chambre, une salle, un espace, transformant le parcours en une succession d’expériences en lien direct avec la lumière.