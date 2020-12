La Pro League condamne la participation des joueurs à des «lockdown party»

Entre Westerlo et Ostende, des joueurs ont été récemment surpris à des « lockdown party » et sont en attente de diverses sanctions. Après la mise en lumière de ces incidents, la Pro League a décidé de réagir et de prendre position.

« La Pro League a appris hier et aujourd’hui que des joueurs de plusieurs clubs de la Pro League ont été pris en train d’enfreindre les dispositions relatives au Covid-19, notamment en organisant ou en participant à des rassemblements contraires aux dispositions légales en vigueur », peut-on lire dans un communiqué.