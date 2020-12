Nouveau mot de l’année: à vous de voter

L’opération du nouveau mot de l’année entre dans la dernière ligne droite. D’ici au 23 décembre à minuit, les lecteurs du Soir, les auditeurs et les téléspectateurs de la RTBF ainsi que les internautes des deux sites sont appelés à élire le nouveau mot de l’année 2020 sur la base d’une liste de dix propositions retenues par le jury.

Ce dernier s’est réuni le mardi 8 décembre de façon virtuelle, crise sanitaire oblige. Et a minutieusement passé en revue les propositions qui lui étaient soumises. Le professeur Michel Francard, linguiste et chroniqueur du Soir, assisté d’Anne Catherine Simon, linguiste au sein du centre de recherche Valibel de l’UCLouvain, présidait ce jury. Quatre journalistes, deux du Soir (William Bourton et Jean-Claude Vantroyen) et deux autres de la RTBF (Annick Capelle et Mehdi Khelfat), et l’auteur et humoriste Bruno Coppens en faisaient également partie.