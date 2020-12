Coronavirus: la Flandre lance des tests rapides pour élèves et enseignants

La Flandre a décidé d’organiser des tests de dépistage rapides pour les élèves et les enseignants qui ont eu un contact à haut risque à l’école. Les Centres flamands d’accompagnement pédagogique des élèves et la Croix-Rouge collaborent à ce projet. Des expériences pilotes sont et seront lancées à Gand et dans la région de Tirlemont – Diest- Aarschot encore lors de la semaine en cours, a indiqué mardi le ministre flamand de l’Enseignement Ben Weyts.

L’objectif est d’utiliser ces tests rapides pour mieux comprendre comment le virus se propage à l’école et de détecter plus rapidement les clusters. Selon le ministre Weyts, cela permettra également de maintenir les écoles ouvertes avec davantage de facilité.