Sur les plateformes

A défaut de pouvoir se rendre au cinéma, les films de Noël foisonnent cette année sur les plateformes, peut-être plus encore que d’habitude.

Sur Netflix Il y en aura pour tous les goûts ou presque. D’un côté, les « romcom » classiques, avec des films comme Holidate, amusante variation sur l’obligation d’être en couple à Noël, ou Operation Christmas Drop. Pas des grandes propositions de cinéma, mais de quoi passer un bon moment lors d’un après-midi pluvieux d’hiver. De l’autre, Jingle Jangle de David E. Talbert, un conte moderne autour d’un grand inventeur et fabricant de jouets. Moins attendu et plus percutant peut-être. À noter aussi : The Claus Family de Matthias Temmermans avec Jan Decleir, premier film flamand produit par la plateforme. Ou encore Christmas on the Square, film musical américain réalisé et chorégraphié par Debbie Allen (Fame) avec Dolly Parton.