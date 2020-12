Les classiques

Est-ce vraiment Noël si on n’a pas vu la 50e rediffusion de Maman, j’ai raté l’avion à la télé ? D’autant plus que le film fête ses… 30 ans cette année (le coup de vieux, c’est cadeau). Un film de Noël par excellence, que l’on peut voir en famille et qu’on prend toujours plaisir à redécouvrir. Un peu comme Love actually ou The Holiday… Sans prise de tête et toujours efficaces.

Et parce que Noël, c’est aussi l’occasion de revoir ses classiques, on misera notamment sur La vie est belle, fable bercée par la vision de Frank Capra, Noël blanc, comédie musicale de Michael Curtiz ou The shop around the corner d’Ernst Lubitsch.