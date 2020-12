Petit guide pour s’en sortir dans la jungle des films de Noël

Le 16 décembre. Ça y est, plus aucune honte à passer en mode plaid, chocolat chaud… et films de Noël. Ce n’est un secret pour personne : au fil du temps, un véritable business s’est construit autour du genre. Parmi les exemples les plus marquants : Le Grinch, qui a rapporté plus de 511,8 millions de dollars au box-office mondial, Le pôle express de Robert Zemeckis (313 millions) et Maman, j’ai raté l’avion ! (477 millions pour le premier volet).

Les ingrédients sont toujours les mêmes (ou presque) : une histoire touchante, pas trop complexe, beaucoup de sentiments, un soupçon de neige… Plus sérieusement, il existe un tas de films que l’on pourrait classer dans la typologie des « films de Noël ». Tantôt comédie romantique, tantôt drame ou dessin animé, les films de Noël se passent en tout cas le 24 décembre ou les jours qui le précèdent. Et ils ont en commun un certain état d’esprit, une féerie.