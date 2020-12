Eupen, où 17 joueurs sont positifs au Covid-19, pourrait ne plus rejouer en 2020

Déjà touché par le Covid-19 fin octobre (il y avait alors 14 cas positifs, dont 5 joueurs), le club germanophone avait réussi à stabiliser la situation et à enchaîner les rencontres. Mais le virus est hélas de retour et les chiffres prennent une courbe ascendante impressionnante. Ainsi, alors que 7 joueurs étaient positifs en fin de semaine dernière, ce qui avait engendré le report du match face à Zulte Waregem, le nombre est monté à 13 dimanche et même à… 17 ce mardi ! « On a 22 personnes qui ont été testées positives : 17 joueurs et 5 membres de l’encadrement de l’équipe », a clarifié ce mardi après-midi Jordi Condom, le directeur sportif eupenois, qui se veut rassurant. « Toutes les personnes infectées sont en bonne santé, certaines sont même asymptomatiques. »