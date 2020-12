Le promoteur: «On ne construira plus un appartement sans terrasse»

A l’avenir, nous voudrons tous vivre dans des centres urbains plus sûrs, calmes, verts et propres », commence-t-il par dire. « Il va falloir désormais gérer les flux urbains et réduire au maximum les distances entre le travail et le domicile. Cela impliquera de pouvoir déménager plus vite et plus souvent. Mais pour cela, il faudra des mesures d’accompagnement politiques pour imaginer des plans financiers qui permettent de récupérer la TVA ou de ne pas payer les droits d’enregistrement à chaque fois que l’on change d’habitation. Les promoteurs peuvent réfléchir et proposer des solutions, mais c’est les pouvoirs politiques qui décident… »