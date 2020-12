Paddock: «Le public a besoin de grands champions», explique Giacomo Agostini

Alors que l’heure de la retraite a sonné depuis longtemps, le champion italien demeure passionné, pertinent et incroyablement accessible.

Giacomo Agostini est né sous une bonne étoile. Celle qui lui a permis de survivre dans un sport où les accidents mortels étaient légion. Elle lui a aussi offert un talent exceptionnel doublé d’un charisme hors normes.

Giacomo, comment allez-vous ?

Pas mal, merci. J’ai fêté mon 78e anniversaire en plein confinement en juin dernier. J’habite Bergame, une ville qui a été très touchée par le coronavirus. Au plus fort de la pandémie, il y a eu jusqu’à 150 morts par jour. Moi, je me suis isolé. Pas question de sortir ou de recevoir des amis. Pendant le premier confinement, j’ai profité de tout ce temps pour mettre de l’ordre dans mon musée personnel, pour classer plus de 2000 photos.