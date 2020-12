Julie M., s’il ne devait en rester qu’une…

Rencontre avec Julie M., 34 ans, dans le camp Roj au nord-est de la Syrie. Avec quatre enfants dont un handicapé à cause de la guerre, cette Belge est déterminée à ne pas rentrer en Europe.

Après Al-Hol, direction le camp de Roj, proche des frontières turque et irakienne. Un camp beaucoup plus petit (1.700 personnes), bien mieux organisé. Où sont détenues 11 Belges et leurs enfants, que Le Soir avec la délégation belge sur place a pu rencontrer individuellement.

Julie M., une ex-Bruxelloise de 34 ans, est la première à se présenter. Elle a quatre enfants, dont l’un a été blessé dans la bataille de Baghouz, qui s’est achevée en mars 2019 par la défaite de Daesh et la fin de son « califat ».