Jessie Van Eetvelde veut «juste rentrer» chez elle

Changement de ton avec Jessie Van Eetvelde. Regrets, larmes, compassion pour ses enfants… La quadragénaire n’espère qu’une chose : rentrer en Belgique et y purger sa peine.

Toujours à Roj, deuxième visite d’une famille belge. Jessie Van Eetvelde (42) se présente, accompagnée de ses deux enfants. Le ton est bien différent. La native de Saint-Nicolas est à fleur de peau. Elle ne rêve que d’une chose : quitter l’enfer syrien. Quitte à aller en prison en Belgique.

Jessie Van Eetvelde a, comme Julie M., été transférée d’Al-Hol récemment. « Mes enfants sont allés pour la première fois à l’école aujourd’hui », sourit-elle. « Ce n’étaient pas encore de vraies leçons. Ils ont eu un biscuit et un jus de fruit. »

Retour en arrière. Pourquoi, il y a six ans, avoir rejoint la Syrie ? « Je ne me rappelle même pas. Je voulais vivre selon la voie de l’islam… Ce n’est pas le cas ici, mais bon. Si je pouvais revenir en arrière, je ne le referais plus jamais. »