Air Belgium fait le plein vers les Antilles pendant qu’Air France reçoit des milliards d’aide

La petite compagnie aérienne belge recommence à voler vers la Martinique et la Guadeloupe. Prix planchers, réduction des coûts, flexibilité des formules… Tout est fait pour attirer les passagers. Pendant ce temps-là, d’autres compagnies reçoivent des aides et faussent la concurrence.

C’est reparti pour Air Belgium qui a repris ce mardi ses vols vers les Antilles françaises après plusieurs mois d’interruption. Une interruption d’abord due à la basse saison touristique des ouragans, puis à l’inévitable application des mesures anti-propagation du covid. Avec deux rotations par semaine vers la Martinique (mercredi, samedi) et la Guadeloupe (mardi, vendredi), sauf la première semaine où les vols desserviront les deux destinations, la jeune compagnie belge bénéficie entre autres d’un tout récent retour en zone orange pour les deux destinations antillaises. « Orange pour la Belgique mais autorisées depuis la France depuis plus longtemps : on voyait partir des avions français alors qu’ils étaient interdits de chez nous » nuance Niky Terzakis, le CEO d’Air Belgium.