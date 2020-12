Digital Act: des arbitrages politiques sous forte influence

Thierry Breton et Margrethe Vestager. - afp.

Plus de 3000 contributions écrites, selon le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton. 160 réunions (Zoom, pour la plupart) sur la dernière année avec l’industrie, selon le média Politico. Le double Acte de la Commission pour réglementer les entreprises du net a mobilisé les ‘influenceurs’ à la bruxelloise : les lobbyistes. Et ceux n’ont pas hésité à jouer des oppositions qui pouvaient exister entre Thierry Breton et la vice-présidente exécutive de la Commission, Margrethe Vestager, que l’on disait moins encline à agiter la menace d’un démantèlement des entreprises.

Google a d’ailleurs dû faire face à la fuite embarrassante de sa stratégie de lobbying sur ce dossier, dont un des points prévoyait de mener une campagne directement contre le commissaire Breton : « contrecarrer Thierry Breton ».