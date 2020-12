1. Supermarchés

Confinement, télétravail, fermeture des cantines, des snacks et des restaurants… Tout cela a profité aux supermarchés, qui ont vu leurs ventes s’envoler depuis mars. Ainsi, ce mardi soir, Colruyt Group a fait état d’une progression de 7,1 % du chiffre d’affaires de ses activités de commerce de détail entre le 1er avril et le 30 septembre. Mais, à en croire Test-Achats, cela n’est pas que le fruit de paniers d’achats plus volumineux. Depuis début mars, l’association suit avec un intérêt tout particulier l’évolution des prix de 267 articles hors rayons frais dans 9 chaînes de supermarchés. Résultats : une hausse moyenne de 4,4 % constatée début octobre par rapport au printemps et des tarifs plus élevés de 2,58 % chez Colruyt meilleurs prix et de 1,81 % dans les hypermarchés de Carrefour vendredi dernier (12 décembre) comparativement au 1er mars. A en croire Test-Achats, l’augmentation des prix ne serait donc pas qu’un ressenti.