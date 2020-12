Erika Vlieghe lors du grand débat national: «Je ne peux pas promettre que d’ici un an, tout sera revenu à la normale»

Dans un webinaire événementiel organisé par « Le Soir » et « De Standaard », six experts ont livré leur regard sur le risque de troisième vague. Et répondu aux questions du millier de lecteurs présents derrière leur caméra.

J’espère ne pas vous faire peur. » Voilà les premiers mots prononcés par Erika Vlieghe, infectiologue à l’hôpital universitaire d’Anvers, lors du grand débat national organisé par Le Soir et De Standaard. Après deux heures d’échanges entre scientifiques, acteurs de terrain et plus d’un millier de lecteurs des deux journaux connectés derrière leur écran, Erika Vlieghe s’est chargée de tirer les conclusions de ce premier webinaire organisé sur le thème de la troisième vague. En commençant sa réponse par un petit clin d’œil aux quelques internautes qui accusent les experts de répandre « une dynamique de la peur ». Elle l’assure, ce n’est pas son but.