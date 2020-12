2. Energie

Comme de très nombreux Belges, vous avez passé – et vous passez encore – beaucoup plus de temps chez vous en raison de la limitation des contacts sociaux, du couvre-feu, du télétravail ou de l’interruption forcée de votre activité ? Alors, il est fort probable que vous allez constater, si ce n’est déjà fait, une hausse notable de votre provision de gaz et d’électricité et/ou de vos dépenses en mazout de chauffage. Test-Achats a calculé le surcoût de cinq jours de travail à la maison par semaine : « Cela va de 20 euros pour un chauffage central au mazout ou au gaz à 30 euros pour un chauffage électrique ». Soit au bas mot 80 à 120 euros en plus par mois. Dur…