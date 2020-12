La vidéoconférence en centre ouvert recalée par le Conseil d’Etat

C’est arrivé en lettre d’information, envoyée le 18 novembre dernier par le CGRA (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides) et annonçant qu’en « projet pilote », la vidéoconférence serait introduite pour les demandeurs d’asile séjournant dans quatre centres ouverts, à Mouscron, Kapellen, Poelkapelle et Bovigny, dont la capacité totale est de 1.885 personnes. Elle a fait bondir avocats.be ainsi que la Ligue des droits humains et des ASBL d’aide aux migrants. Le Conseil d’Etat vient de leur donner raison.