«La guerre est finie. Rien n’est résolu!»

Plusieurs anciens et actuels parlementaires ont participé voici quelques jours à une mission en Arménie et en Artsakh (Haut-Karabakh). A leur retour, ils ont signé cette carte blanche

Le regard franc planté droit dans nos yeux, habillée comme une clocharde – ce sont ses propres mots –, ayant tout perdu, maison, terres, et matériel agricole, Anna, institutrice, tient dans ses mains la photo du fils tant attendu, aujourd’hui tant recherché. Les dernières nouvelles datent du 4 novembre. Blessé sur la ligne de front, il laissait un message espérant être évacué. Depuis, plus aucune nouvelle… Une angoisse insoutenable qui s’ajoute à l’incertitude de l’avenir. Un lot partagé par des milliers de familles dont quelques dizaines, chassées de Chouchi à un jet de pierre, sont hébergées dans l’hôtel Sofia de Stepanakert. Le cessez-le-feu orchestré par Poutine a figé la situation, signant officiellement la victoire de l’Azerbaïdjan, officieusement celle de la Turquie, la défaite de l’Arménie, et le retour de la Russie dans cette partie du Caucase. Pour les populations, à cette tragédie s’ajoute la violence des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, montrant tantôt les mutilations d’un soldat, le lent égorgement d’un autre, la décapitation d’une personne âgée dont la tête se retrouve plantée sur le corps d’un cochon… images insoutenables, dont beaucoup sont authentifiées par le Défenseur des Droits d’Artsakh. Chargé de répertorier les violations des droits de l’homme par les troupes azéries et les djihadistes syriens financés par Erdogan, il refuse de rendre ces images publiques. Ce serait, nous dit-il, faire le jeu de l’Azerbaïdjan dont la stratégie reste d’alimenter la peur auprès de la population et d’entretenir un climat d’insécurité. Après analyse et authentification, les témoignages retenus font l’objet de rapports transmis aux instances officielles.

Notre programme nous amène dans la petite ville de Martuni, à un kilomètre de la nouvelle frontière avec l’Azerbaïdjan. Les forces russes sont bien présentes. On y rencontre le gouverneur du district, Ararat Melkunian, héros des conflits précédents. La ville a refoulé deux incursions azéries, le cessez-le-feu a donc été vécu comme un soulagement, mais les conditions de ce semblant d’accord restent inacceptables, nous dit-il. Il refuse le terme de capitulation. Six villages sont aujourd’hui sous la coupe azérie. Comme une partie des terres rattachées à des villages relevant encore de l’Artsakh. Dans ces conditions comment faire pour ramener les paysans ? D’autant plus que l’approvisionnement en électricité est devenu aléatoire, plusieurs centrales hydroélectriques étant passées sous le contrôle azéri. Un bref tour dans la ville témoigne de la violence des combats : éclats de missiles, murs affaissés, toitures arrachées, plus un carreau aux fenêtres… Malgré tout, plusieurs écoles sont à nouveau ouvertes, mais peu d’élèves s’y présentent. Pas une once d’un sentiment de revanche dans sa voix, dans son expression. Une analyse lucide. Reconnaissant que l’Azerbaïdjan était équipé d’armes modernes qu’eux n’avaient pas, comme des drones d’une portée de 200km, tout comme des escadrons spéciaux très performants. Ils ont rapidement ciblé des civils ou des bâtiments civils pour créer la panique dans la population. Eux n’étaient pas prêts pour ce type de guerre-là. Mais, d’une voix tout aussi sereine, il nous affirme qu’il n’y a pas d’autre alternative que de revenir au territoire de l’Oblast historique.

Lire aussi Haut-Karabakh: Moscou s’impose à nouveau entre Arméniens et Azerbaïdjanais Retour à Stepanakert pour rencontrer les deux seules ONG présentes sur le territoire : Halo trust, en charge de déminage, et le CICR. La première a, durant la guerre, assuré l’aide humanitaire aux personnes réfugiées dans les abris. Depuis la fin des hostilités, la priorité est de sécuriser les zones de la ville bombardée où se nichent encore des explosifs garnis d’un ruban rose, très attractifs pour les enfants, fruits mortels des armes à sous-munitions, cela a nécessité une importante campagne de sensibilisation. Le responsable nous montre les photos de ce qui reste des magasins de munitions arméniens, attaqués dès le premier jour de la guerre par les Azéris, preuve de l’excellente préparation de ces derniers. Aujourd’hui, les besoins d’Halo trust ont décuplé pour sécuriser l’ensemble du territoire. Son financement se heurte à l’absence de reconnaissance internationale de l’Artsakh. Un constat qui fait l’unanimité auprès de tous nos interlocuteurs. Sans statut, l’Artsakh ne peut bénéficier d’aucune aide structurelle, aucun soutien officiel. Alors reconnaissance comme république autonome, ou reconnaissance comme future province rattachée à l’Arménie ? Peu importe, nous font comprendre les uns et les autres, l’important est aujourd’hui de reprendre les négociations pour obtenir un statut, pour exister ! Comme l’explique le président de la Commission des relations internationales, « si on en reste à cet accord, c’est notre mort lente assurée ».