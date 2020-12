Cyclisme: le coureur pro doit-il être vacciné?

Le sport cycliste a repris la route le 1er août dernier, se glissant dans une bulle presque totalement imperméable aux assauts imprévisibles et sournois du virus. Toutes les épreuves organisées depuis lors, entre grands tours et classiques devenues automnales, ont ainsi pu aller à leur terme, sauvant de facto le modèle économique d’une discipline qui a fait montre d’agilité et de modernisme, là où elle était souvent critiquée pour son immobilisme.

Où et quand la saison 2021 s’ouvrira-t-elle ? Pas encore de réponse ferme (les courses australiennes ont été annulées à cause de la période de quarantaine qui reste imposée down under) mais il est probable que les épreuves européennes d’ouverture (Challenge de Majorque, La Marseilaise) aient bel et bien lieu.