3. Arnaques en ligne

Une explosion des plaintes et des pertes financières.

Avec la fermeture temporaire des magasins et le besoin d’éviter les contacts sociaux, l’e-commerce a connu un boom sans précédent chez nous. La fraude en ligne aussi. Ainsi, sur six mois, le SPF Economie a-t-il enregistré en moyenne 3.074 signalements mensuels, avec un pic en avril et mai, contre 2.036 par mois sur l’ensemble de l’année 2019. Cela représente une augmentation de 50 %. De son côté, Test-Achats a reçu 800 signalements sur sa plateforme test-achats.be/stopabuscorona. Derrière ces chiffres, il y a des drames humains, celui de consommateurs grugés qui ont perdu de l’argent, beaucoup parfois, dans un moment de fragilité financière toute particulière. Voilà qui vient alourdir leur facture de la crise…