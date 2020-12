La pression est maximale sur le Standard avant d’affronter Courtrai

Un dernier match en déplacement, ce mercredi soir à Courtrai, avant de recevoir coup sur coup Mouscron et Saint-Trond à Sclessin : si, au moment de la divulgation du calendrier, le menu des fêtes semblait idéal pour refermer l’année 2020 sur une (triple) note positive, ce triptyque apparaît aujourd’hui comme celui de tous les dangers pour le Standard, tant la pression qui entoure Philippe Montanier et ses joueurs est maximale. C’est que le technicien normand est entré, pour la première fois depuis son arrivée en bord de Meuse, en juin dernier, en zone de fortes turbulences, rattrapé par des résultats négatifs et un jeu de piètre qualité alors que le début de saison avait fait naître de légitimes espérances.