Anderlecht, à dix, bat Ostende et signe un deuxième succès consécutif (2-1)

Grâce à un doublé de Lukas Nmecha (18e, 58e sur penalty), Anderlecht a battu Ostende 2-1 mardi à l’occasion de la 17e journée du championnat de Belgique de football. Les Bruxellois ont terminé à dix suite à l’exclusion de Lucas Lissens dont c’était la première apparition (69e). Au classement, Anderlecht (29 points, 5e) revient sur OHL (4e), qui a partagé 2-2 plus tôt en soirée à Mouscron, et à un point de Charleroi (3e), vainqueur 3-4 au Cercle(18 points, 13e). Ostende (22 points), qui a réduit l’écart par Cameron McGeehan (83e), est 9e et Mouscron (14 points) 17e.

Finalement, Vincent Kompany n’a pas pu compter sur Matt Miazga et Josh Cullen et les a remplacés par Lissens, 19 ans, et Ait El Hadj. Surprises également à Ostende où Kevin Vandendriessche et Fashion Sakala étaient absents.