Baromètre de la motivation: 57% des sondés en faveur de la vaccination

Selon les premiers résultats du volet francophone du baromètre interuniversitaire montrent, plus d’un Belge sur deux est prêt à se faire vacciner tandis que 17 % sont hésitants.

Lancé il y a à peine une semaine via le site du Soir, le volet francophone de l’enquête sur la motivation des Belges vis-à-vis des règles sanitaires livre ses premiers résultats. Quelque 2.400 Wallons et Bruxellois ont répondu à ce jour au baromètre développé par l’université de Gand en collaboration avec l’UCLouvain et l’ULB. L’âge moyen des répondants est de 48 ans. Si la parité de genre est respectée (51,3 % de femmes, 49,7 % d’hommes), le niveau d’éducation est en revanche plutôt élevé (46 % ont un master).