Paddock: le Belge Loris Cresson à l’assaut de la Superbike

Il a 22 ans, de la motivation à revendre et, peut-être, un joli programme à l’horizon : celui du championnat du monde Superbike.

Après trois saisons passées en Supersport, le Brabançon Loris Cresson met les bouchées doubles pour franchir ce nouveau palier. « Cette perspective arrive à pic », explique notre interlocuteur. « La saison 2020 ne s’est pas déroulée comme je l’espérais. J’ai rencontré de gros soucis avec l’équipe qui était chargée de l’entretien de ma machine sur les circuits. Je n’ai pas baissé les bras pour autant. J’ai d’ailleurs eu l’opportunité de me plonger dans le monde de la Superbike lors de la dernière course à Estoril en remplacement d’un pilote blessé. J’ai terminé 18e des deux courses mais, tout au long des quatre journées d’essais qui ont suivi, j’ai amélioré régulièrement mes chronos. » À ce stade, l’affaire n’est pas conclue. On imagine cependant qu’après une première collaboration avec le team Pedercini, le jeune Belge tentera d’enfourcher une Kawasaki de la même formation. Si un accord intervient, Loris Cresson s’apprête à se mouiller le maillot pour afficher une condition physique digne de ses ambitions.