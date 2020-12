D1A: face à Ostende, Anderlecht s'en est remis à son buteur Lukas Nmecha

À entendre le ton de l’entraîneur d’Anderlecht dans le vestiaire du RSCA, Vincent Kompany n’était pas pleinement satisfait de la première période de ses hommes. Il y avait bien eu l’une ou l’autre faute de concentration de l’un ou l’autre joueur – Albert Sambi Lokonga a pris une soufflante de son coach au milieu du premier acte – mais, globalement, les Anderlechtois n’avaient pas à rougir de leur première période. De leur seconde non plus. Quatre jours après sa belle victoire contre Genk, Anderlecht a confirmé face au KVO. Avec un onze remanié d’un tiers. « Never change a winning team ». Kompany connaît évidemment l’adage mais n’a guère eu le choix. Verschaeren, Miazga et Cullen n’étaient en état de fouler la pelouse du Sporting. Leur absence ne s’est pratiquement pas fait sentir. Notamment grâce à la très bonne première du jeune Lucas Lissens (19 ans) en défense centrale – jusqu’à sa carte rouge aussi méritée que stupide – et la belle prestation d’Ait El Hadj, toujours inspiré avec le cuir.