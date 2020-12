Vincent Kompany après la victoire d’Anderlecht contre Ostende (2-1): «Tout n’était pas parfait mais on a tenu»

Face à Ostende, Anderlecht a signé un deuxième succès de rang en championnat lors de la 17e journée de Pro League. Un succès qui a presque échappé aux Mauves dans les dernières minutes alors qu’ils étaient réduits à dix.

Vendredi, le Sporting d’Anderlecht jouera le Sporting de Charleroi pour une possible place dans le top 4.

Vincent Kompany : « Le suspense en fin de match où on était réduit à dix était inutile. On a travaillé comme des fous. Tout n’était pas parfait mais on a tenu. C’était un match très bon de Lucas Lissen. Il apprendra et il ne commettra plus la même erreur ».

« Je suis un fan des panenka réussies, on verra quand il va rater », a-t-il plaisanté en évoquant le penalty de Nmecha.