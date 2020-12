Anderlecht mérite sa victoire selon Hannes Delcroix: «Nous avons affiché une mentalité exemplaire»

Le Sporting d’Anderlecht s’est imposé à domicile face à Ostende mardi soir grâce à un doublé de Lukas Nmecha (2-1). Un deuxième succès de rang pour les Mauves qui restent aux portes du top 4 avec ces trois points.

Maxime d’Arpino : « Une première mi-temps plutôt compliquée. Ils nous ont mis en difficulté avec leurs ballons. En deuxième période, on a un penalty qu’on pouvait éviter. Je pense que le tacle au-dessus de la cheville c’est rouge. On revient à 2-1 mais on n’arrive pas à égaliser. Je pense que si on marque plus tôt on pouvait espérer le nul. On pouvait espérer mieux. »