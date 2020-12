Réconcilier technologie et valeurs européennes, c’est possible

Break them up ! » L’idée de « casser » les Gafam fait plus que trotter dans la tête de quelques procureurs outre-Atlantique. Découper en morceaux Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft est même l’un des rares sujets de consensus entre Biden et Trump. Pour autant, est-ce, vraiment, une bonne idée ? L’Hydre de Lerne n’est sans doute pas qu’un mythe. Démembrer ces géants de la technologie, c’est courir le risque de devoir en affronter d’autres, bien pires, demain. Comme ceux qui se sont dressés en Chine, clairement moins tatillonne pour ses murailles anti-hégémonie. Certains avanceront aussi que leurs services, notamment à la faveur du confinement, sont devenus indispensables (télétravail, école à distance…). Voire systémiques : fauchez-les, c’est tout l’échafaudage socio-économique qui vacillerait. De fait, les nouvelles technologies ne sont pas qu’une couche superposée à l’ancien monde. Elles sont le nouveau monde.