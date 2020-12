Problèmes résolus pour la messagerie Gmail de Google perturbée pendant plus de deux heures

La messagerie Gmail de Google a été de nouveau affectée par des problèmes techniques à travers le monde mardi pendant plus de deux heures, au lendemain d'une panne massive ayant perturbé un peu partout dans le monde les services du géant de l'internet.

"Le problème avec Gmail a été résolu", a indiqué à 00H51 le groupe sur son tableau de bord accessible en ligne.

"Nous sommes au courant d'un problème avec Gmail affectant un sous-ensemble important d'utilisateurs", avait-il signalé à 22H29.

Les internautes concernés pouvaient "accéder à Gmail mais observent des messages d'erreur, de longs temps d'attente, et/ou des comportements inhabituels", était-il précisé.

La panne avait été signalée par plus de 15.000 internautes vers 23H00 sur le site spécialisé Downdetector.

"Nous nous excusons pour le désagrément et vous remercions pour votre patience et votre soutien. Soyez assurés que la fiabilité de nos systèmes est la priorité absolue de Google et que nous apportons des améliorations continues pour renforcer nos systèmes", a communiqué le géant américain. Il invite les personnes qui subissent encore des désagréments à s'adresser au centre d'aide.