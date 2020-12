Plus de sociétés actives dans les jeux vidéo en Belgique en 2019

En 2019, la Belgique comptait 114 entreprises actives ou étroitement impliquées dans le développement des jeux vidéo soit une hausse de 20% par rapport à 2018. La Flandre comptait le plus de sociétés de ce type (82 contre 70 en 2018). Le secteur plaide pour plus d'investissements dans cette industrie, indique mercredi Belgian Games.

L'association Belgian Games a mené une enquête nationale auprès des entreprises du jeu vidéo, studios de développement, éditeurs, plateformes, prestataires de services, écoles, départements de recherche etc. En 2019, il y avait 114 entreprises actives dans le secteur du jeu vidéo dont une majorité en Flandre (82). En Wallonie et à Bruxelles, on retrouvait respectivement 19 et 13 entreprises.

Le chiffre d'affaires global du secteur est tombé à 70 millions d'euros contre 93 millions d'euros en 2018.

L'écosystème belge compte également un grand nombre de start-ups non encore constituées en société qui travaillent sur leur premier jeu et ne réalisent pas encore de revenus. Ces sociétés n'ont pas été reprises dans cette enquête.

L'an dernier, 1.100 personnes travaillaient dans le secteur du jeu vidéo. Plus de 59% des sociétés emploient entre 2 et 10 personnes et 25% une seule.